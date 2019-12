Ana Rita Cavaco toma posse como bastonária da Ordem dos Enfermeiros, esta sexta-feira, naquele que será o seu segundo mandato, depois de quatro anos em que as relações com o Ministério da Saúde foram marcadas por tensão.

Ana Rita Cavaco foi reeleita no dia 6 de novembro com 68,3% dos votos, naquela que foi a “maior votação de sempre” em atos eleitorais da Ordem, triplicando o número de votantes em relação às eleições de 2015. No dia da reeleição, a bastonária considerou que a votação mostrou que “são os enfermeiros que mandam na sua casa”.

Durante o seu primeiro mandato, Ana Rita Cavaco denunciou várias vezes situações de desgaste ou insuficiências no Serviço Nacional de Saúde, tendo mostrado o seu apoio aos enfermeiros que realizaram as greves cirúrgicas em blocos operatórios. As suas manifestações públicas de crítica ao Governo e de apoio a enfermeiros em greve ou em protesto valeram-lhe ainda uma sindicância feita pela Inspeção-geral das Atividades em Saúde e determinada pela ministra da Saúde, Marta Temido.

A tomada de posse de Ana Rita Cavaco e restantes órgãos sociais da Ordem para o período 2020 — 2023 decorre esta sexta-feira ao início da tarde, em Lisboa.