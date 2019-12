A casa de Otávio, jogador do F.C. Porto, foi assaltada na noite desta quinta-feira, durante o jogo dos dragões contra o clube holandês do Feyenoord, avança o Jornal de Notícias. Os assaltantes aproveitaram o momento em que pelo menos o jogador não iria estar na casa em Vila Nova de Gaia. Mas a mulher e os dois filhos estavam.

Segundo o JN, que cita fonte policial, a família estaria a ver o jogo na televisão quando se apercebeu da presença de pessoas estranhas no piso superior da habitação. A mulher do jogador do F.C. Porto subiu ao andar de cima e deparou depois com, pelo menos, três assaltantes.

Apesar de ainda ter chamado a polícia, quando as autoridades chegaram, os assaltantes já tinham fugido pelas traseiras. Terão levado joias e outros objetos valiosos, mas ninguém ficou ferido.

