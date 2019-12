“Cristiano é o vizinho ideal”. Quem o diz é Elisabetta Borel, vizinha do jogador português em Turim (Itália). Filha de um antigo jogador da Juventus, Betty — como também é conhecida — revelou vários pormenores da vida de Cristiano Ronaldo ao jornal italiano Corriere della Sera. “Tanto silêncio, nenhuma festa.”

Na estrada que dividem para chegar às suas casas, Betty até hoje só viu passar os vários carros do português e “nunca outros carros que não fossem os dele”. “Cristiano costuma estar ao volante de um Rolls Royce. Vemo-lo a passar todos os dias, com os vidros fumados. Mas na garagem da casa há também alguns [carros] desportivos, incluindo um Lotus”, contou vizinha, que falou ainda da “bela piscina coberta” e do “pequeno jardim, muito bem cuidado com flores muito coloridas” da casa do jogador.

Elisabetta Borel revelou também que costuma ver o filho mais velho de Cristiano Ronaldo na estrada, “de cima a baixo” a andar de trotineta — mas sempre com um guarda-costas por perto —, e ainda Georgina Rodríguez, namorada de Ronaldo, “com uma ama, que a ajuda com os dois carrinhos: um duplo, para os gémeos, e um outro individual”.

E garante que Cristiano Ronaldo Júnior não é uma criança só, que vive “numa prisão dourada” — expressão do jornal italiano: “Está muitas vezes fora de casa, entre a escola e os treinos da Juventus.” E se filho do jogador português “quiser mais amigos”, Betty tem a solução: “Tenho quatro netos para lhe apresentar. Além disso, há os filhos e os netos dos outros vizinhos, que têm mais ou menos a sua idade.”