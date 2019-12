A Frente Comum abandonou novamente as negociações com o Governo sobre as medidas relativas à função pública que constarão no próximo Orçamento de Estado, confirmou a líder do sindicato ao Observador. É a segunda vez que Ana Avoila deixa a reunião com o executivo de António Costa, após o Governo ter-se recusado a discutir aumentos salariais para os funcionários públicos. Desta vez, o motivo é não concordar o aumento salarial proposto, que seria de seis cêntimos.

Em declarações à Rádio Observador, Ana Avoila diz que a proposta do Governo “insulta todos os trabalhadores”: “É um processo de dita negociação que não passa de uma falácia, tendo em conta que o Governo impôs um calendário para negociar de duas reuniões apenas”, critica a sindicalista, que avisa: “Não nos sentamos mais à mesa com um Governo que está a propor aumentos de seis cêntimos para os operacionais, nove cêntimos para os administrativos e 12 cêntimos para os técnicos superiores. É uma falta de respeito. É uma vergonha”.

A Frente Comum pede um aumento de 90 euros para os funcionários públicos e entende que é “um valor adequado para cobrir aqueles anos em que não tivemos aumentos de salários”. “Não vale a pena o Governo dizer que não tem dinheiro, porque nós sabemos que aqueles milhões que diz que ser muito para os trabalhadores da função pública, depois dá de mão beijada aos bancos”, acusa.

Segundo Ana Avoila, os sindicatos estão a discutir “uma forma de luta” para protestar contra a posição do Governo. Qual ainda não se sabe, mas a sindicalista não descarta a hipótese de uma greve: “Pode passar por uma greve, pode passar por uma manifestação nacional com milhares de trabalhadores em Lisboa, pode passar por tudo. Os sindicatos é que vão decidir porque estão a discutir com os trabalhadores qual é a forma mais adequada de, no dia 19, anunciarmos a ação”, avisa.