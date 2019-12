O ator, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, é o vencedor da edição deste ano do Prémio Pessoa. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela organização e júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

O júri, pela voz de Francisco Pinto Balsemão, explicou a atribuição do prémio a Tiago Rodrigues — o segundo vencedor do Prémio Pessoa oriundo do meio teatral, após a atribuição da distinção a Luís Miguel Cintra em 2015. O jurado recordou o percurso de Tiago Rodrigues, em especial a fase posterior à “sua nomeação” para a direção artística do Teatro Nacional D. Maria II.

Lançou um ambicioso projeto de internacionalização da instituição e empregou num novo dinamismo, desde logo reconhecido pela crítica e pelo público”, afirmou Balsemão.

O júri notou ainda a capacidade que o Teatro Nacional “tem vindo a desempenhar na articulação com projetos teatrais independentes e com a circulação de produções em todo o país”, desde que Tiago Rodrigues assumiu o cargo de diretor artístico da instituição. “É hoje presença regular nos principais palcos europeus”, notou ainda Balsemão, acrescentando: “Foi recentemente convidado a encenar para a Royal Shakespeare Company, tendo escolhido para o efeito a sua peça Blindness and Seeing, baseada nos romances Ensaio Sobre a Cegueira e Ensaio Sobre a Lucidez de José Saramago.

