“Uma adolescente a trabalhar no seu problema de gestão de raiva. Atualmente a relaxar e a ver um filme à moda antiga com um amigo”. É esta a nova descrição da ambientalista Greta Thunberg na página oficial de Twitter. Depois de ter alterado o perfil para “Pirralha” em resposta ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a ativista sueca repetiu a proeza para responder (de novo) a outro líder político: Donald Trump.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Após a adolescente ter surgido na capa da Time como “Personalidade do Ano”, o presidente norte-americano comentou a escolha com um tweet: “Tão ridículo”, começa por escrever. “A Greta deve trabalhar no problema de gestão de raiva dela e, depois, ver um filme à moda antiga com um amigo. Acalma-te, Greta. Acalma-te”, termina a mensagem.

O tweet de Donald Trump foi publicado na noite de quarta para quinta-feira. Dois dias depois, Greta Thunberg respondeu com ironia aos comentários do presidente norte-americano com uma nova alteração no perfil no Twitter — a mesma técnica com que respondeu a Bolsonaro quando o líder brasileiro criticou a cobertura jornalística ao ativismo da adolescente: “É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, pirralha”.