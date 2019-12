Os Guns N’ Roses vão dar um concerto a 20 de maio no Passeio Marítimo de Algés, anunciou a Everything is New. A digressão europeia da banda vai passar por Portugal em 2020, três anos depois de terem passado por Lisboa com a digressão “Not In This Lifetime Tour”. Os bilhetes ficarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, 18 de dezembro, a partir das 10h. E vão custar entre 69 euros e 129 euros — preço dos locais mais próximos ao palco.

A capital portuguesa será o ponto de partida de uma digressão que de Lisboa segue para Espanha, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Áustria, Itália, Suíça, Polónia, República Checa, Holanda e Irlanda. Até agora, “Not In This Lifetime Tour” já contabiliza 160 concertos e 5,5 milhões de espectadores por todo o mundo. Segundo a Everything is New, é a digressão com a terceira maior bilheteira de todos os tempos.

Os Guns N’ Roses são uma mítica banda dos anos 80 que conquistou um lugar de destaque no panorama musical com o lançamento de “Appetite for Destruction” em 1987. Foi a estreia mais vendida de sempre nos Estados Unidos, com 30 milhões de cópias vendidas a nível mundial. Já em 1991, os discos “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II” ocuparam os dois primeiros lugares do Top 200 da Billboard após o lançamento. E foram discos de platina sete vezes. Até agora, a banda já lançou seis álbuns de estúdio.