Um homem morreu esta sexta-feira devido a um atropelamento ferroviário que ocorreu na linha de Cascais, na zona de Carcavelos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

“Recebemos o alerta às 21h00 para um atropelamento ferroviário na zona de Carcavelos, que causou uma vítima mortal, do sexo masculino”, afirmou a fonte do CDOS. Segundo a mesma fonte, a linha ferroviária de Cascais esteve com a circulação interrompida entre as 21h00 e as 22h15 devido ao acidente.

Estiveram no local elementos dos bombeiros da Parede e de Carcavelos, INEM, PSP e das Infraestruturas de Portugal.