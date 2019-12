O Vitória de Guimarães, que já estava eliminado, despediu-se esta quinta-feira da Liga Europa de futebol de 2019/20 com um triunfo por 3-2 no reduto do Eintracht Frankfurt, na sexta jornada do Grupo F.

Os minhotos adiantaram-se, aos oito minutos, por Rochinha, os alemães deram a volta, com tentos de Danny da Costa, aos 31, e Kamada, aos 38, mas a equipa lusa ainda chegou ao triunfo, selado por Al Musrati, aos 85, e Marcus Edwards, aos 87.

O Arsenal, que empatou 2-2 no reduto do Standard Liège, ganhou o Grupo F, com 11 pontos, contra nove dos alemães, também qualificados, oito dos belgas e cinco dos portugueses, vencedores pela primeira vez de um jogo fora numa fase de grupos.