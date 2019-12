O Navio da República Portuguesa (NRP) Sagres parte para uma viagem de circum-navegação a 5 de janeiro, com os olhos em Tóquio, onde vai ser a casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de 2020.

A viagem do Sagres foi apresentada na quinta-feira e vai durar mais de um ano, com paragem na capital japonesa, onde será Casa de Portugal nos Jogos Tóquio 2020, à semelhança do que já aconteceu no Rio 2016.

Na cerimónia estiveram, entre outros, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o Chefe de Estado Maior da Armada, Mendes Calado, e o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Esta viagem do NRP Sagres também assinala os 500 anos da viagem de circum-navegação empreendida por Fernão de Magalhães em 1519.