Pelo menos uma pessoa morreu e 25 outras ficaram feridas na sequência de uma explosão num prédio na cidade em Blankenburg, no este da Alemanha, na manhã desta sexta-feira. A pessoa que estava desaparecida foi, entretanto, encontrada.

A explosão no bloco de apartamentos deu-se às 8h55, hora local (menos uma hora em Lisboa). Os residentes do prédio foram retirados e a área foi fechada, assegurou porta-voz da polícia local. Os bombeiros locais confirmam uma morte. O corpo foi encontrado num dos apartamento do prédio. Há pelo menos 25 pessoas feridas.

Os bombeiros presentes no local já extinguiram o fogo e reportam que vários tetos e paredes danificados.

De acordo com os bombeiros voluntários de Blankenburg, vários helicópteros de resgate estão no local para levar os feridos aos hospitais, avança o jornal online Mitteldeutscher Rundfunk.

#Update #Blankenburg1312 Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

Em atualização