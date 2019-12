Um grupo de criadores de salmão salvou uma águia-americana que estava a ser atacada por um polvo gigante. O incidente ocorreu na passada segunda-feira, na ilha de Vancouver, no Canadá.

Segundo a CNN e o The Guardian, o grupo foi alertado para o que se passava com os guinchos e o barulho das asas da águia a bater na água. Ao seguir o som, deram com uma águia-americana “submersa na água com um polvo gigante a tentar arrastá-la para debaixo de água”, explicou John Ilett, um dos criadores, à CNN.

O grupo ainda ficou a observar a situação durante alguns minutos, sem saber o que fazer, mas acabou por intervir e salvar o animal. “Não tínhamos a certeza se devíamos interferir, porque é a mãe natureza, a sobrevivência do mais forte. Mas era [uma cena] de partir o coração — ver este polvo a tentar afogar a águia.”

Os criadores filmaram o momento em que, com a ajuda de uma vara com um gancho numa das pontas, arrastaram o polvo, que tentou ao máximo permanecer agarrado à águia-americana. A determinada altura, a águia conseguiu libertar-se dos tentáculos e os criadores acabaram por soltar o polvo.

“Há 20 anos que ando por aqui e esta é uma das coisas mais fixes que alguma vez vi”, disse John Ilett.