O PSD agendou esta sexta-feira um debate de atualidade no parlamento sobre a isenção da RTP e que servirá para “censurar” o Governo pela alegada tentativa de “condicionar e bloquear” uma reportagem sobre o lítio.

O tema do debate na quinta-feira, que tem prioridade na agenda da Assembleia da República, é “a RTP e serviço público” e o PSD quer “censurar o comportamento do governo que, de forma direta ou indireta, ajudou a condicionar e a bloquear um programa [“Sexta às 9″] que lhe era desfavorável em plena período pré-eleitoral”, afirmou à Lusa o deputado social-democrata Paulo Rios. “Não é um comportamento admissível em democracia”, acusou, sublinhando que o tema “cresce de importância” com as notícias desta sexta-feira, no diário i, sobre um alegado boicote da direção de informação da RTP a uma reportagem sobre um instituto onde a diretora de informação, Maria Flor Pedroso, foi professora e que lança “o alarme” sobre o que se passa na televisão pública.

Terá sido este caso que, segundo o jornal, terá levado o Conselho de Redação (CR) a convocar um plenário de trabalhadores para discutir o assunto na próxima segunda-feira. “Perante os factos graves que lhes foram transmitidos nos últimos dias – não se encontram reunidas as condições imprescindíveis para um desejável clima de tranquilidade e confiança entre todos os jornalistas da RTP”, diz o CR em comunicado citado pelo i.

Em causa estarão declarações de Sandra Felgueiras que, chamada a depor no CR, terá adiantado que Maria Flor Pedroso teria interferido num trabalho que estava a ser feito pelo programa a negócios de Regina Moreira, proprietária do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (Iscem), onde a diretora de informação do canal público deu aulas. Segundo o i, a equipa do “Sexta às 9” investigava irregularidades como a venda do edifício e a alegada cobrança indevida de dinheiro aos alunos que iam para outras escolas, depois de o Iscem ter sido fechado pelo Ministério da Educação.

De acordo com o i, Regina Moreira ter-se-à recusado a dar entrevistas presenciais, argumentando que tinha sido Flor Pedroso a aconselhá-la a fazê-lo, dizendo ainda que soubera da investigação pela diretora de informação. O jornal acrescenta que Flor Pedroso terá dito ao CR que informou Regina Moreira da investigação em curso, e que não viu nisso nada de errado.

Este assunto não foi, no entanto, abordado pelo deputado social-democrata que se cingiu ao caso do lítio. Paulo Rio lembrou as posições anteriores do seu partido, que pediu esclarecimentos e audições no parlamento sobre esta matéria, e a “estranheza” manifestada pela suspensão do programa quando se sabia que “era sobre o escândalo do lítio”, “um tema muito desconfortável para o PS e para o Governo”.

Rui Rio, presidente do partido, chegou mesmo a dizer, a 5 de dezembro, que o adiamento do programa da RTP “Sexta às 9” sobre lítio se deveu a “razões políticas”. Dois dias antes, em 3 de dezembro, numa audição parlamentar que se realizou a pedido do PSD, a jornalista da RTP Sandra Felgueiras afirmou que “era possível” ter emitido o programa “Sexta às 9” em 13 de setembro com o tema do lítio, acrescentando que antes o programa nunca tinha sido suspenso durante campanhas eleitorais.

Já a diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, afirmou no parlamento que “não chegou a informação de que havia notícia” sobre o lítio à direção da estação, referindo-se ao adiamento do programa “Sexta às 9”.

A investigação contou com o depoimento do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que disse ter avisado, em reunião, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado João Galamba das alegadas ilegalidades decorrentes da concessão da exploração de lítio a uma empresa que tinha sido recentemente criada.

Dois dias após o encontro, João Galamba assinou o contrato para a construção da refinaria de lítio, um negócio, segundo a investigação de Sandra Felgueiras, avaliado em, pelo menos, 350 milhões de euros. Paralelamente, o episódio do “Sexta às 9” avançou ainda que o antigo secretário de Estado Jorge Costa Oliveira estava também ligado ao negócio, como consultor financeiro.