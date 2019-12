A PSP está a investigar o alegado desaparecimento de um homem de 42 anos, na Figueira da Foz, depois do alerta dado por familiares e do carro do desaparecido ter sido encontrado numa ravina, anunciou esta sexta-feira a polícia.

Em declarações à Lusa, fonte das Relações Públicas do Comando Distrital da PSP de Coimbra explicou que o alerta às autoridades foi dado pelo pai do desaparecido, que alegou que a última vez que viu o filho foi na manhã de segunda-feira, em casa, “a pegar na farda e num computador” antes de sair para o trabalho num restaurante.

O pai indicou ainda que o filho, residente na freguesia de Maiorca, vestia nessa manhã “calças castanhas e uma camisola de lã”. Por outro lado, e ainda de acordo com a fonte da PSP, a “filha do patrão” do desaparecido relatou às autoridades que também na segunda-feira “recebeu uma mensagem [do homem], a dizer que não ia trabalhar, ia arejar e talvez um dia voltasse”.

O caso teve mais desenvolvimentos na manhã de quarta-feira, cerca das 10h30, quando a viatura do desaparecido foi encontrada “caída numa ribanceira, sem ocupantes no interior”, perto de um acesso à autoestrada 14, na chamada estrada de Vale de Murta, localizada poucos quilómetros a leste da Figueira da Foz.

A PSP indicou ainda que, segundo os familiares, o desaparecido, aparentemente “não tinha problemas com ninguém”, não existindo dados sobre a localização celular do telemóvel da alegada vítima. “A PSP não tem mais informação, vai continuar a investigar”, adiantou a mesma fonte.