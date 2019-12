Já é possível adquirir o novo Volkswagen T-Roc na versão Cabriolet, para já apenas na Alemanha, situação que em breve será alargada ao resto dos mercados europeus. O simpático e pequeno SUV germânico em versão descapotável segue a solução preconizada pelo Range Rover Evoque Convertible, que surpreendeu o mercado ao assumir-se como o primeiro SUV a poder circular com e sem capota.

Na Alemanha, o T-Roc Cabriolet é proposto com várias motorizações e diversos níveis de equipamento, como aliás seria de esperar num modelo para o qual a imagem conta mais do que a substância. De linhas atraentes, a este Convertible cabe representar os interesses da Volkswagen no segmento dos carros abertos, especialmente agora que o Beetle e o Golf descapotáveis saíram do mercado.

Ao estar equipado com um motor com apenas um litro de capacidade e três cilindros, o T-Roc Cabriolet prometia desde logo preços acessíveis, o que se confirma ao ser proposto na Alemanha por 27.485€. Este valor refere-se ao SUV equipado com o motor 1.0 TSI de 115 cv, com o nível de equipamento Style, situado algures entre o mais acessível “base” e o mais refinado Sports, ou R-Line.

Uma comparação rápida desta proposta com um T-Roc 1.0 TSI Style, com carroçaria fechada, leva-nos a concluir que o Cabriolet exige um investimento adicional de apenas 3.500€ face à versão fechada equivalente. Se a isto aliarmos o facto de a mesma versão do T-Roc (1.0 TSI de 115 cv Style) custar em Portugal 26.984€, é expectável que por cá o T-Roc Cabriolet seja proposto por valores a partir de 30.500€.