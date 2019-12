Calendário 2020. Guia para tirar o melhor partido dos feriados: marque já as férias e saiba aproveitar as pontes

Este não é apenas mais um calendário de 2020. É, acima de tudo, um guia para tirar o melhor partido possível dos feriados que aí vêm.

O Observador olhou para as 53 semanas e 366 dias: sim, 2020 é ano bissexto, fevereiro vai ter 29 dias e vamos saltar um dia em relação às datas deste ano. É uma adaptação feita a cada quatro anos para manter o calendário anual ajustado com a translação da Terra, senão as contas nunca bateriam certo.

Mas voltemos ao que aqui nos traz: o calendário do próximo ano. Afinal 2019 está a acabar, é tempo de começar a fazer planos para as férias de 2020, aquelas escapadinhas para uns dias de descanso que os fins de semana prolongados permitem e antecipar-se aos colegas a garantir, egoisticamente, esses dias para si.

Então aqui vai. O Observador olhou para todas as datas e apontou para si os melhores feriados para descansar, os que (tristeza!) ficam perdidos nos fim de semana, mas também uma semana perfeita para tirar férias. Saiba que há dois feriados a meio da semana (mas um é especial), quatro pontes possíveis, outros quatro fins de semana prolongados e quatro desses tão desejados feriados perdidos ao sábado ou domingo.

Veja tudo no calendário aqui em baixo. Que já explicamos melhor a seguir: