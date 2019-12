O Conselho de Ministros aprovou este sábado ao final da tarde a proposta de Orçamento do Estado para 2020, com o primeiro-ministro a referir que é um orçamento de “continuidade”.

A notícia foi dada pelo próprio António Costa, na sua conta de Twitter. “O Conselho de Ministros acaba de aprovar a proposta de Orçamento do Estado de 2020 dando continuidade à política orçamental que iniciámos em 2016, de melhoria de rendimentos, apoio à modernização das empresas, reforço do investimento na qualidade dos serviços públicos… Com contas certas”, escreveu o primeiro-ministro.

Num segundo post, adiantou ainda que há quatro “desafios estratégicos” neste Orçamento do Estado: as alterações climáticas, a demografia, a transição digital e as desigualdades.