O judoca português Jorge Fonseca, campeão do mundo, foi este sábado eliminado na segunda ronda da categoria de -90 kg do Masters de Qingdao, na China, competição que reúne os melhores atletas mundiais em cada categoria.

Jorge Fonseca eliminou o brasileiro Rafael Buzacarini, por ‘ippon’, por acumulação de penalizações, a mesma razão pela qual foi afastado na segunda ronda, frente ao japonês Aaron Wolf, medalha de bronze no último Mundial e campeão em 2017.

Rochelle Nunes também ainda passou uma ronda em +78 kg, ao vencer a croata Ivana Maranic, por ‘ippon’, mas perdeu com a ucraniana Yelyzaveta Kalanina, igualmente pela pontuação máxima.

Em -78 kg, Patrícia Sampaio e Yahima Ramírez foram eliminadas na estreia, ao perderem com a chinesa Chen Fei e com a alemã Anna Maria Wagner, respetivamente. Portugal terminou o Masters de Qingdao com uma medalha de bronze, conquistada por Telma Monteiro, em -57 kg.