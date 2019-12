Peixe-pénis. É assim que são vulgarmente chamados, mas na verdade não são peixes nem são pénis. A espécie em causa, um verme gordo, rosado, que mede cerca de 20 centímetros, e que faz lembrar o sexo masculino, tem dado que falar nas notícias e nas redes sociais. Porquê? Porque milhares deles apareceram numa praia da Califórnia e as imagens chegaram ao Instagram e ao Twitter.

A notícia foi avançada pela magazine Bay Nature, que divulgou as imagens na sua página de Instagram. Segundo o jornal britânico The Guardian, estes vermes costumam estar nas praias, debaixo dos pés dos nbanhistas, mas escondidos debaixo de várias camadas de areia. Com o mau tempo e as tempestades dos últimos dias, o manto que normalmente esconde os vermes na praia Drake’s Beach, Califórnia, desapareceu deixando os peixes-pénis à vista de todos.

Já a revista brasileira Super Interessante explica que o nome científico desta espécie é Urechis caupo, um verme marinho invertebrado da classe dos Echiura. É um anelídeo, como as minhocas, e não um cordado, categoria em que se encontram os peixes.

E está longe de ser uma novidade: existe há 300 milhões de anos, ou seja, mais há tempo do que os humanos e os dinossauros e tem uma esperança média de vida de 25 anos. Nativo da costa oeste dos Estados Unidos e do México é habitual aparecer nas praias da Califórnia.

This may just be the weirdest thing you've seen today!

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. ???? But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT

— Bay Nature magazine (@BayNature) December 11, 2019