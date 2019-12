A campanha de Luís Montenegro acusa o PSD de falhas e irregularidades no processo de atualização de dados de militantes do partido e já pediu a intervenção do presidente do Conselho de Jurisdição do partido, através de um requerimento apresentado esta sexta-feira.

Em declarações ao Observador, o diretor da campanha, Pedro Alves, denuncia que “os primeiros cadernos eleitorais” que lhes foram disponibilizados têm “menos 50 mil militantes” do que o suposto. “Foi uma falha que fomos nós que detetámos e, caso não tivéssemos feito esta denúncia, certamente que estaríamos a trabalhar no erro. Não sei se as outras candidaturas tiveram acesso a cadernos iguais ou se havia cadernos diferentes para umas candidaturas e para outras.”

Para Pedro Alves, as vozes dos militantes do PSD estão a ser silenciadas: “Não estamos a perceber o porquê do arrastar permanentemente o processo eleitoral em questões de natureza administrativa.” Além disto, o diretor de campanha de Luís Montenegro frisa também que apoiantes do partido com as quotas em dia podem ser prejudicados por falhas de uma nova plataforma utilizada pelo partido.

Preocupa-nos que militantes ativos, que tenham pagado as suas quotas durante estes dois anos e cuja inscrição estava bem feita nos ficheiros do partido, neste momento, se houver um erro por mudança de número de telemóvel ou porque não têm número de telemóvel ou não querem ceder este número (…), estão impedidos de ter acesso à sua referência para poder pagar a quota”, diz Pedro Alves, considerando que estes militantes “estão a ser vedados dos direitos que têm e que estão previstos nos estatutos”.

E adianta que já pediu a intervenção do Presidente do Conselho de Jurisdição do PSD: “Não podendo nós acompanhar de forma próxima todo o processo, solicitamos ao Presidente do Conselho de Jurisdição que participe em todos os atos e ao Conselho de Jurisdição que acompanhe ou tome a iniciativa de encontrar uma forma de auditar melhor estes processos.”

Pedro Alves afirma ao Observador que acredita que as falhas vão ser corrigidas, após a intervenção do presidente do Conselho de Jurisdição do Partido Social Democrata.