O treinador do Moreirense prometeu este sábado uma equipa “com atitude” para oferecer aos adeptos no Natal um triunfo “prazeroso” na receção ao Belenenses, domingo, em jogo da 14.ª jornada da I liga portuguesa em futebol.

Queremos acabar o ano civil com uma boa exibição e com os três pontos. Queremos fazer 17 pontos e passar o Natal com uma vitória o que é sempre mais prazeroso. Queremos oferecer uma prenda aos nossos adeptos. O apoio deles é muito importante”, disse Vítor Campelos.

O técnico dos minhotos prometeu um Moreirense “forte” e apontou que vai “exigir o máximo de concentração, atitude e empenho” num jogo que adivinha como “muito difícil”.

“Vão estar a defrontar-se duas boas equipas. Tudo vamos fazer para ter os três pontos”, resumiu.

Questionado sobre se jogar em casa pode beneficiar o Moreirense — que na última jornada perdeu em Alvalade por 1-0 —, frente a um Belenenses que virá a Guimarães “moralizado” pelo empate (1-1) conquistado na receção ao FC Porto, Campelos admitiu que a equipa tem “conquistado mais pontos” na sua “fortaleza”, apesar de trabalhar para ganhar em todos os palcos.

É verdade que as vitórias têm sido em casa. Mas todos os jogos têm a sua história. Espero o apoio dos adeptos. Desde início dissemos que nossa casa ia ser nossa fortaleza e de facto a maior parte dos pontos foram conquistados em casa, mas queremos e temos de conseguir pontos fora também”, referiu.

Já sobre o mercado de inverno, Vítor Campelos foi cauteloso e não antecipou qualquer possível saída ou entrada, referindo que “o plantel do Moreirense está sempre em aberto”.

Estamos a cumprir os nossos objetivos: valorizar jogadores. Temos sete nas seleções. E na tabela está tudo dentro dos nossos objetivos, que é a manutenção, mas claro que queremos ter mais pontos”, concluiu.

Moreirense, 13.º classificado com 14 pontos, e Belenenses, 12.º com mais um, defrontam-se domingo às 15h00 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.