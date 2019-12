Já sem Diego Costa e com a dupla Vitolo e Correa no apoio à referência ofensiva Morata, Diego Simeone não teve dúvidas em lançar João Félix a 15 minutos do final do jogo com o Granada, que se encontrava empatado a um golo. O resultado não iria alterar-se mas o canal espanhol Movistar+, habituado a apanhar alguns pormenores que às vezes passam ao lado, registou um episódio em que o treinador argentino começou aos berros com o avançado português, que regressava após pouco mais de um mês de paragem por lesão, para ocupar zonas laterais quando a equipa não tivesse bola e não o corredor central como estava a ter tendência de fazer. Mais ou menos ofensivo, com maior ou menos talento, no At. Madrid não há equipas de 10 + 1 mas sim de 10 (mais guarda-redes) para 1.

Desde que chegou a Madrid que João Félix foi protegido numa espécie de redoma enquanto dá os primeiros passos na Liga espanhola. Por estratégia, acrescente-se. Nunca ninguém duvidou do potencial futebolístico do ex-jogador do Benfica mas sabiam que o sucesso a médio prazo passava também por um baixar de expetativas no curto prazo. Depois, como em tudo, o mundo rodou. E mudou. O tempo de paragem de Diego Costa e os maus resultados que colocaram inclusive a própria ideia do “Cholismo” em causa aceleraram o processo e o ‘7’ foi “convidado” a dar o passo em frente com o Lokomotiv, no Wanda Metropolitano. E foi o melhor em campo.

“Tem muito entusiasmo, muito otimismo e é jovem. Quando és jovem, não tens medo de nada. O João está a passar por essa fase”, comentou Simeone, sem muitas mais considerações individuais sobre o encontro com a formação russa que valeu a passagem aos oitavos da Champions. “Mais do que as opiniões e as críticas na sequência dos resultados, procuramos os caminhos que nos levem aos êxitos. É claro que jogar os 90 minutos com uma maior consistência aproxima-nos da possibilidade de ganhar. João Félix? Também quero ver o João Félix todos os dias e da melhor maneira possível”, disse antes do jogo com o Osasuna deste sábado.

"Players must be good defending in 1v1 situations before you can talk systems. If they're ok getting beat individually, they're ok with your team losing." Diego Simeone working with Joao Felix on defensive detail when he arrived at Atletico. pic.twitter.com/eFWJzMDrSw — Modern Soccer Coach (@msceducation) December 9, 2019

Ainda na zona mista após o encontro com o Lokomotiv, Saúl Ñíguez, um dos indiscutíveis da base da equipa, fez até cara feia quando foi questionado pela exibição do português. Ele, tal como Simeone ou os mais velhos, continuam a colocar o coletivo acima de qualquer individualidade, mesmo que ninguém tenha dúvidas sobre a qualidade de João Félix, como explicava a Marca. “Está a crescer e tem muito para dar mas necessita de melhorar a combinação com os companheiros. Quando temos mais calma, assistimos um companheiro em melhor posição e somos menos egoístas, estamos melhor”, disse na conferência após o jogo de quarta-feira, citado pelo ABC. A marcar, a assistir ou a jogar, cada encontro é um desafio à capacidade de adaptação do avançado a uma ideia de jogo.

Até pelo cumprimento que recebeu de Simeone quando saiu a nove minutos do final, este foi mais um desafio superado pelo jogador português, que voltou a ser um dos melhores na vitória do Atl. Madrid frente ao Osasuna (2-0) num encontro onde os colchoneros estavam obrigados a ganhar para não perderem mais terreno para o primeiro lugar. Aliás, não fosse Herrera e o número 7 podia ter inaugurado o marcador em três ocasiões ainda antes do intervalo, na sequência de um contra-ataque com assistência de Morata (23′), num cabeceamento à trave que teve ainda um toque do guardião contrário (39′) e numa insistência após tiro de fora de Thomas (44′), tendo havido ainda uma finta digna de “bloopers” de fim de ano logo a abrir o encontro que ficou na retina. Morata, num livre lateral após várias oportunidades falhadas, acabou por fazer o 1-0 aos 67′, com Saúl Ñíguez a fechar as contas a um quarto de hora do final coroando mais uma das boas exibições dos visitados.