A mais recente mensagem de apoio a Greta Thunberg veio diretamente da família Obama, os anteriores residentes da Casa Branca, antes de Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. “Não deixes ninguém enfraquecer a tua luz”, começou por escrever Michelle Obama, a antiga primeira-dama dos EUA, na sua página do Twitter. “Tal como as raparigas que conheci no Vietname, e por todo o mundo, tu tens muito para nos oferecer a todos.”

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on. — Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019

O conselho da mulher de Barack Obama para a jovem ativista ambiental de 16 anos, publicado na rede social na sexta-feira, é de que ignore os críticos e que se foque antes em todos aqueles que a apoiam.

Michelle Obama não faz qualquer referência a nomes, mas, nos últimos dias, dois presidentes atacaram a jovem sueca: o norte-americano Donald Trump e o brasileiro Jair Bolsonaro. “Ignora os que têm dúvidas e sabe que milhões de pessoas estão a torcer por ti”, termina a antiga primeira-dama.

O conselho chegou no mesmo dia em que Greta anunciou que irá passar o Natal em casa, na Suécia, e que depois fará uma pausa para descansar. “Estarei em casa durante o Natal e depois vou fazer uma pausa porque é preciso descansar”, afirmou em Turim. “De outra maneira, não conseguiremos fazer sempre isto”, disse a jovem, na mesma data em que pediu desculpas por dizer que políticos devem ser colocados “contra a parede”, uma expressão que gerou controvérsia.

Greta: “A trabalhar na raiva”

“Uma adolescente a trabalhar no seu problema de gestão de raiva. Atualmente a relaxar e a ver um filme à moda antiga com um amigo”. Foi com esta nova descrição no Twitter que Greta Thunberg respondeu a Trump. Depois de ter alterado o perfil para “Pirralha” em resposta ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a ativista sueca repetiu a proeza para responder (de novo) a outro líder político.

Após a adolescente ter surgido na capa da Time como “Personalidade do Ano”, o presidente norte-americano comentou a escolha com um tweet: “Tão ridículo”, começa por escrever. “A Greta deve trabalhar no problema de gestão de raiva dela e, depois, ver um filme à moda antiga com um amigo. Acalma-te, Greta. Acalma-te.”

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Dois dias depois do tweet, Thunberg respondeu com ironia e com a mesma técnica — a mudança de perfil no Twitter — com que respondeu a Bolsonaro quando o brasileiro criticou a cobertura jornalística que lhe é dada.

Ao sair do Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente do Brasil, Bolsonaro questionou na terça-feira a cobertura jornalística dada a Thunberg, que no último domingo usou a rede social Twitter para partilhar informação sobre o assassinato de mais dois indígenas no estado brasileiro do Maranhão. “A Greta já disse que os índios morreram porque estavam a defender a Amazónia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessas aí. Pirralha”, disse o chefe de Estado aos jornalistas, em Brasília.

Para além de ter sido eleita personalidade do ano pela revista Time, Greta Thunberg entrou para o ranking das revista Forbes das mulheres mais poderosas do mundo. Ficou em centésimo e último lugar na lista encabeçada por Angela Merkel, a chanceler alemão.