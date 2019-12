Duas palavras, um cântico, o estado de sítio de regresso ao Sporting: na chegada da comitiva verde e branca aos Açores, onde defronta esta segunda-feira o Santa Clara na 14.ª jornada da Primeira Liga, alguns adeptos foram esperar a equipa ao aeroporto e gritaram logo aí “Alcochete sempre”, algo que se repetiu na chegada à unidade hoteleira no centro de Ponta Delgada onde enquanto a fila da frente pedia autógrafos e fotografias aos jogadores leoninos, um segundo grupo alegadamente ligado às claques repetiu o “Alcochete sempre” entre várias críticas no seguimento da última derrota da equipa na Áustria frente ao LASK Linz (3-0).

O Sporting, mesmo sabendo que se trata de um grupo pouco significativo de adeptos, já reagiu em comunicado ao episódio pela gravidade do sucedido. Aliás, o Observador sabe que os responsáveis leoninos não esqueceram o que se passou na última temporada também nos Açores, quando Frederico Varandas foi insultado e um adepto (por sinal conhecido de algumas pessoas do clube de outras viagens) terá mesmo sido identificado a pedido da própria comitiva verde e branca – sendo que, nessa altura, quase todos os jogadores acabaram por ser aplaudidos.

“O Sporting repudia mais um ataque feito à sua equipa de futebol profissional, hoje nos Açores, em linha com outros ataques feitos desde o início da época. Cânticos de “Alcochete sempre”, com gente outra vez de cara tapada, depois de vários atletas terem ido depor a tribunal e quando outros ainda terão que ir a tribunal é uma vergonha e uma manobra de coação. Louvar, promover, glorificar o dia mais negro da história do Sporting, em cânticos, é um incitamento à violência e ao ódio. E para além de ser chocante para os nossos atletas, para os nossos sócios, não é já apenas um problema do Sporting, é também um problema do futebol português, é também um problema do Estado Português e não há mais tempo, nem mais pretextos, para que se continue a assobiar para o lado perante as evidências e perante os gravíssimos sinais que todos podem observar”, defendeu o comunicado.

“O Sporting apela aos seus sócios, à sua massa associativa, para que apoiem os seus atletas, as suas equipas, em todos os campos, em todos os pavilhões, porque os nossos atletas precisam e muito do apoio de quem é mesmo, genuinamente, do Sporting. Não desistiremos de lutar pelos valores do Sporting e do Desporto. Não recuaremos nunca perante a ameaça, a agressão, o ódio contra o Sporting e contra os seus”, completa.

Ainda que com contornos distintos, os dirigentes do Sporting traçam um paralelismo entre o cântico que foi agora entoado por cerca de 20 adeptos na chegada aos Açores com a tentativa de invasão de garagem após a derrota em Alvalade frente ao Famalicão, na medida em que coloca em causa não só a segurança dos jogadores mas também porque traz ao de cima um dos episódios mais negros da história do clube e onde estavam oito dos elementos agora convocados por Silas: Luís Maximiano, Ristovski, Mathieu, Coates, Battaglia, Wendel, Acuña e Bruno Fernandes, todos eles indicados como testemunhas do Ministério Público no julgamento do caso Alcochete.

Em paralelo, e sem ligação com o que se passou nos Açores, a claque Directivos Ultras XXI, um dos Grupos Organizados de Adeptos com quem o Sporting revogou o protocolo a par da Juventude Leonina, emitiu esta noite um comunicado com o título “A verdade da mentira – o início” onde anunciou que ao longo da semana irá dar a conhecer em termos públicos e de forma detalhada “toda a informação sobre as relações protocoladas entre esta Associação e as diversas Direções do Sporting e Administrações da Sporting SAD, e o cumprimento das obrigações para todas as partes envolvidas, nomeadamente, a nível financeiro”,

“A informação que iremos partilhar visa, única e exclusivamente, desmistificar os mitos criados ao longo dos anos relacionados com alegadas ‘borlas’, ‘regalias’ e ‘negócios’ envolvendo apoios e benefícios concedidos pelo Sporting e pela Sporting SAD ao abrigo dos sucessivos protocolos desde a época desportiva de 2004/2005”, diz, prosseguindo: “Durante 17 anos, a Associação Directivo Ultras XXI funcionou e cresceu com e sem apoios por parte do Sporting, tendo visto passar pelo clube seis Direções, seis presidentes muito diferentes entre si e diversos Oficiais de Ligação aos Adeptos, com quem sempre se relacionou a nível institucional, mesmo quando existiram severas divergências de opinião, sendo do pleno conhecimento de todos estes envolvidos a veracidade deste facto”.

“Basta de mentiras, basta de calúnias e basta de difamações difundidas através de meios de comunicação social de acesso privilegiado, sem dar a cara, sem assumir frontalmente as mentiras propaladas nem quem são os reais visados das mesmas, e com a impudência de não apresentar quaisquer provas daquilo que mandam outros publicitar de forma a camuflar a sua própria incapacidade de gestão e liderança. Somos inimigos da mentira, somos inimigos da opacidade e somos inimigos da incompetência”, concluiu o comunicado da claque.

Em atualização