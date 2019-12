Sete distritos do continente estão este domingo sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, com ondas até sete metros, e outros sete distritos com aviso amarelo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o instituto, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso laranja entre as 15:00 deste domingo e as 06:00 de segunda-feira por causa da agitação marítima.

Por causa da previsão de chuva persistente, e por vezes forte, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sujeitos ao aviso amarelo devido à chuva prevista até as 16:00 de segunda-feira.

O aviso laranja é o terceiro, de uma escala de quatro, usado para uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam risco para determinadas atividades.