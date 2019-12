De um bate-boca parlamentar, passou a um cartaz mesmo ao lado da Assembleia da República. Sobre um fundo azul escuro e com letras maiúsculas garrafais, lê-se a palavra “Vergonha” naquele que é o mais recente cartaz propagandístico do Chega, partido de André Ventura.

O cartaz surge depois de esta semana, no debate quinzenal, o deputado do Chega ter sido repreendido pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, por ter usado a palavra “vergonha” durante a sua intervenção, onde falava sobre o tema da remoção de amianto das escolas públicas.

Perante o uso da palavra “vergonha” e outras semelhantes no parlamento, Ferro Rodrigues repreendeu o deputado do Chega esta quinta-feira dizendo-lhe: “O senhor deputado utiliza a palavra ‘vergonha’ e ‘vergonhoso’ com demasiada facilidade, o que ofende muitas vezes todo o Parlamento e ofende-o a si também”.

De seguida, André Ventura voltou a pedir a palavra para fazer a defesa da honra da sua bancada parlamentar, queixando-se de estar a ser posta em causa a sua liberdade de expressão. “Não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade dos outros”, respondeu-lhe Ferro Rodrigues.

Ato imediato, depois do debate quinzenal, André Ventura convocou uma conferência de imprensa para falar daquele incidente e pediu uma “audiência urgente” a Marcelo Rebelo de Sousa, pedindo a intervenção de Belém.

Em declarações ao Observador, Ferro Rodrigues disse que se André Ventura voltar a falar em “vergonha” na Assembleia da República “será novamente repreendido”.