Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular, deverá candidatar-se à liderança do CDS. A notícia foi avançada por Luís Marques Mendes no espaço de comentário que conduz no Jornal da Noite da SIC. Fonte próxima ao deputado municipal não confirma essa informação, mas admite que Francisco Rodrigues dos Santos vai fazer uma declaração “sobre o assunto” esta semana.

No final do comentário de domingo na SIC, Luís Marques Mendes avançou que Francisco Rodrigues dos Santos iria anunciar a liderança do CDS na próxima terça-feira no Porto. Ao Observador, fonte próximo ao político recusa-se a confirmar as palavras do comentador da SIC.

No entanto, minutos depois das palavras de Marques Mendes, Francisco Rodrigues dos Santos publicou no Facebook um convite “aos militantes e simpatizantes do CDS, da JP e da FTDC” para comparecerem no Hotel Crowne Plaza no Porto na terça-feira, 17 de dezembro, às 21h, para “um anúncio ao partido e ao país”. Esta mensagem, assim como a confirmação da fonte ouvida pelo Observador de que o político estaria a preparar-se para uma “declaração” sobre o assunto abordado por Marques Mendes, aponta para a formalização de uma candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos ao CDS.

A confirmar-se, Francisco Rodrigues dos Santos, eleito há quatro anos um dos “30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa” pela revista Forbes, torna-se no quinto candidato à liderança do CDS após a saída de Assunção Cristas do cargo perante os resultados obtidos nas últimas eleições legislativas. Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo, foi o primeiro a entrar na corrida. Seguiram-se Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM); João Almeida, deputado e porta-voz do CDS; e o ex-deputado centrista Filipe Lobo d’Ávila.