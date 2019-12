A rainha bebe Martini, mas a maioria prefere champanhe. Há jogos de tabuleiro e anedotas. E os presentes, “quanto mais absurdos forem, melhor”. É assim que a família real britânica passa a véspera e o Dia de Natal em Sandringham, de acordo com o documentário “The Queen At Christmas”, noticiado pelo jornal britânico Express. A festa começa às 18h. E os cocktails chegam uma hora e meia depois.

Ao contrário do que acontece na maior parte das casas britânicas, que abrem os presentes na manhã do Dia de Natal, os adultos da família real trocam as prendas ao fim da tarde de 24 de dezembro — cumprindo uma tradição vinda da Alemanha, onde o Duque de Edimburgo chegou a viver. Já as crianças seguem a tradição do Reino Unido e só desembrulham os presentes na manhã de 25 de dezembro.

De acordo com o documentário, emitido no Channel 5, em vez de comprarem presentes luxuosos uns para os outros, os membros da família real aproveitam a ocasião para trocarem prendas jocosas. A monarca já recebeu um “Big Mouth Billy Bass” — um peixe que se pendura na parede e que canta músicas como “Stayin’ Alive” ou “I Will Survive”. William, que é careca, já recebeu do irmão uma escova para o cabelo. E Harry recebeu da cunhada um kit chamado “Constrói A Tua Própria Namorada” quando era solteiro.

A seguir, manda a tradição que Filipe, Duque de Edimburgo, prepare uns cocktails “fortes”, adjetiva o documentário. Segundo o Express, Ingrid Seward, especialista na vida da família real, “o príncipe Filipe não bebe muito e costuma beber pale ale“. Na verdade, “nenhum dos membros da família real bebe muito”, garante Ingrid Seward. O que bebem, no entanto, são bebidas “fortes” que “mandam abaixo qualquer convidado”.

A festa prossegue depois de um jantar com seis pratos à luz das velas. Os adultos reúnem-se para dançar e tocar piano e só podem ir dormir depois de a Rainha Isabel II subir aos seus aposentos. No dia seguinte de manhã, toda a gente tem de acordar cedo para tomar o pequeno-almoço em família e assistir à missa. Depois, o almoço de Natal inclui puré de bata com natas e manteiga, cenoura salteada com parmesão, molhos de carne e couves de Bruxelas com cebola e bacon.

A seguir vem o típico discurso de Natal da rainha, que é acompanhado pelo resto da família através da televisão às 15h de 25 de dezembro. A seguir, toda a gente se volta a juntar para brincarem com jogos de tabuleiros, fazerem adivinhas e contarem anedotas.