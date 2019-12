O Paris Saint-Germain reforçou este domingo a liderança da Liga francesa de futebol, após golear fora o Saint-Étienne, por 4-0, numa 18.ª jornada também marcada pela grave lesão do holandês Memphis Depay, na derrota caseira do Lyon.

O Paris Saint-Germain aproveitou da melhor forma o empate de sábado do Marselha no campo do Metz (1-1) e aumentou para sete pontos a vantagem sobre a formação de André Villas-Boas, e ainda com menos um jogo disputado.

Mbappé ‘bisou’ na partida, aos 43 e 89 minutos, depois de o argentino Leandro Paredes ter aberto a contagem, aos nove.

Aos 72 minutos, o também argentino Icardi assinou o nome na lista dos marcadores, numa partida em que o brasileiro Neymar desperdiçou uma grande penalidade, na segunda parte, aos 62.

A realizar uma temporada irregular continua o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, que perdeu em casa por 1-0 com o Rennes, quarto classificado, num jogo em que o único golo apareceu já nos instantes finais, aos 89 minutos, por Camavinga.

Além de novo desaire, o Lyon perdeu o contributo de Memphis Depay, uma das figuras da equipa, até final da temporada, com o holandês a sofrer uma rutura no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

O avançado estava a realizar uma excelente temporada, com 14 golos marcados em 18 jogos disputados em todas as competições.

Depay, de 25 anos, deve também falhar a fase final do Euro2020, depois de ter sido determinante no apuramento da Holanda, com seis golos e sete assistências durante a qualificação.

No primeiro jogo do dia, o Bordéus foi derrotado em casa pelo Estrasburgo, resultado que coloca a formação orientada pelo treinador português Paulo Sousa na sétima posição.

O único golo do encontro foi marcado por Ludovic Ajorque, aos 11 minutos, que aproveitou uma série de ressaltos na área do Bordéus, após a cobrança de um pontapé de canto, para finalizar com sucesso.

