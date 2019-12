50 milhões em 50 minutos e uma mensagem da Bíblia. O impressionante assalto à coleção de joias da filha de Bernie Ecclestone

A casa de Tamara Ecclestone, herdeira do lendário empresário da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, foi assaltada e os ladrões levaram a totalidade da sua coleção de joias, conjunto avaliado em quase 60 milhões de euros.

De viagem com a filha Sophia e o marido Jay, Tamara tinha aterrado na Lapónia poucas horas antes de o seu palácio, avaliado em mais de 80 milhões de euros, ser assaltado. De acordo com o Daily Mail, os assaltantes entraram nesta mansão no bairro de Kensington, Londres, através do jardim das traseiras e passaram 50 minutos a roubar todas as joias da modelo, incluindo uma pulseira da Cartier, oferecida pelo marido no dia do casamento, avaliada em cerca de 97 mil euros.

Entre as peças roubadas há ainda vários conjunto de brincos de diamantes avaliados em quase 60 mil euros cada um e uma grande coleção de relógios de luxo de marcas como a Rolex, Hublot e Cartier, cada um avaliado em cerca de 120 mil euros.

O grupo de três ladrões conseguiu arrombar os vários cofres da casa e depois escapar por uma janela que estava aberta — isto tudo enquanto um guarda controlava a segurança da casa a partir de uma sala forrada de ecrãs com transmissões em direto do circuito de CCTV. A mansão de 57 quartos e uma equipa de 50 criados era ainda guardada por várias patrulhas de segurança que faziam rondas frequentes durante todo o dia.

A Scotland Yard está a apelar para que apareçam eventuais testemunhas e ainda não fez qualquer detenção. Neste momento estará a explorar a hipótese de os assaltantes terem sido ajudados por alguém que trabalha na casa e que, além de conhecer a localização dos cofres, sabia também que a família estaria de férias nesta data.