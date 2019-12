O parque automóvel é, muitas vezes, uma dor de cabeça para as empresas e instituições. A gestão diária obriga a alocar recursos e pode existir um desfoque do negócio prejudicial a longo prazo. Por isso, são cada vez mais aqueles que delegam essa função numa empresa especialista. Mas não a uma empresa qualquer.

No que toca à gestão diária da sua frota nada melhor do que optar por uma gestora de frota que tenha fortes relações com as marcas automóveis e as suas oficinas oficiais, pois podem disponibilizar um pacote de manutenção completo que maximiza o tempo que a sua frota e equipa estão na estrada, diminui o tempo que as suas viaturas estão na oficina e também protege o valor residual do seu parque automóvel.

Manutenções de rotina efetuadas por aqueles que têm a melhor experiência ajudarão a tornar as viaturas mais eficientes ao nível do consumo de combustível, reduzindo os custos com reparações inesperadas e levando a uma maior eficácia geral da sua frota.

Essa é a realidade no Volkswagen Financial Services que coloca ao serviço dos seus clientes uma rede com mais de 100 concessionários em todo o país. assegurando todos os serviços rotineiros, de manutenção e pneumáticos, e até outras intervenções que não seriam oferecidas em qualquer outro lado, sem quaisquer custos adicionais, como atualizações de software. As viaturas são sempre revistas de acordo com as normas do fabricante e apenas são usadas peças certificadas, por parte de técnicos devidamente formados.

Todos os custos de manutenção estão incluídos numa única fatura mensal, sem surpresas ao longo do contrato, permitindo gerir melhor o seu budget e os fluxos de caixa da sua empresa.

Se tal não bastasse, no Volkswagen Financial Services uma equipa especializada em gestão de frotas também apoiará o gestor da frota na definição de uma política clara, com orientações detalhadas para os condutores, acerca de procedimentos, estrutura, regras e regulamentos existentes. Uma boa política é a base que ajudará a garantir que a frota é bem gerida, sendo que a equipa dedicada do Volkswagen Financial Services poderá apoiar o gestor a definir os princípios e melhores escolhas, qualquer que seja a necessidade da empresa.

Entre os princípios a definir estão, entre outros, quem são os condutores elegíveis, critérios e requisitos que devem cumprir; informação detalhada sobre tipologia de automóveis e marcas disponíveis; responsabilidades legais que os condutores devem cumprir, como regras de segurança; responsabilidades básicas do condutor, como obrigações referentes às verificações que deverão ser feitas às viaturas.

Oferta completa

O Volkswagen Financial Services, como gestora de frota e financeira do Grupo VW, oferece todos os tipos de soluções, de forma a adaptar-se às necessidades de cada negócio e de cada gestor de frota, diretor financeiro ou departamento de compras e recursos humanos. Esta oferta e soluções distintivas foram reconhecidas recentemente na Conferência Gestão de Frotas, onde o VWFS foi considerado a Melhora Gestora de Frota do Ano em portugal.

Neste momento, o Volkswagen Financial Services tem duas campanhas ativas até ao final de 2019, para as quais pode pedir uma proposta personalizada:

O SEAT ATECA 1.6 TDI STYLE, de 115 cavalos, por 345€/mês, durante 48 meses, até 80.000kms. Tem incluídos os serviços de Seguro Automóvel; manutenção; Linha de Apoio ao Condutor; IPO – Inspeção Periódica Obrigatória; IUC – Imposto Único de Circulação e Assistência 24 Horas.

O Audi A3 Sportback 30 TDI, de 116 cavalos, por 380/mês, durante 48 meses, até 80.000kms. Tem incluídos os serviços de Seguro Automóvel; Pneus; Viatura de Substituição; manutenção; Linha de Apoio ao Condutor; IPO – Inspeção Periódica Obrigatória; IUC – Imposto Único de Circulação e Assistência 24 Horas.

Este artigo é da responsabilidade de Volkswagen Financial Services