Já começaram os depoimentos no Tribunal de Monsanto e José António Laranjeira, na altura membro do departamento de scouting do Sporting e primeira testemunha a ser ouvida, está neste momento a dar a sua versão dos factos. Laranjeiro, uma das testemunhas que mais pormenorizadamente descreveu quando teve de depor na GNR, no dia do ataque a Alcochete, começa por explicar que quando viu Bas Dost a sangrar no corredor levou-o para uma zona menos estreita. Depois foi atrás de Jorge Jesus quando e este foi para o exterior e foi aí que viu um invasor a agredir ou a tentar agredir o treinador. “Vi fumo, estava muita confusão lá dentro, coisas no chão, era um cenário fora do normal. Caixotes de lixo, tudo derrubado”, afirma.

Laranjeiro explica também que esteve na reunião de staff na véspera, em Alvalade, com o Bruno de Carvalho. Foi nesse momento que ficou definido o horário do treino mas não se recorda se foi BdC a definir esse horário. “Pensei que a parte da manhã serviria para oficializar a saída do treinador”, diz. Manatendo-se fiel ao que já tinha dito à GNR, Laranjeiro conta que viu Jesus, William e de três a quatro indivíduos a falar de forma tranquila.

Uma notícia que nada tem a ver com o que se está a passar no Tribunal de Monsanto mas que pode marcar aquilo que se vai passar foi o momento em que, à chegada aos Açores, a comitiva do Sporting foi insultada por alguns dos adeptos presentes no aeroporto e mais tarde na unidade hoteleira em Ponta Delgada, ouvindo entre outros cânticos um “Alcochete sempre” que mereceu quase de imediato um comunicado do clube a condenar o sucedido. Acuña e Battaglia, por exemplo, foram dois dos grandes alvos na invasão à Academia, jogam esta noite com o Santa Clara e prestam depoimento esta terça-feira.

Neste 13.º dia do julgamento do caso de Alcochete serão ouvidas mais três testemunhas pelo Ministério Público: o tal José António Laranjeira; João Palhinha, médio que tem ainda vínculo com os leões mas está cedido por empréstimo ao Sp. Braga (e que falará por videoconferência do Minho); e Gonçalo Rodrigues, à data coordenador do Gabinete de Apoio ao Atleta que se tornou na semana da invasão à Academia um dos arguidos do processo Cashball.

[O resumo do dia 12 do julgamento do caso de Alcochete]

De recordar que José António Laranjeira, a primeira testemunha do dia a ser ouvida, teve uma das descrições mais pormenorizadas do ataque no depoimento prestado na GNR. Além de falar na existência de “fumo no exterior através de uma janela” que lhe chamou a atenção, o antigo membro do departamento de scouting dos leões viu Bas Dost pouco depois de ter sido atingido na cabeça (o que lhe provocou um ferimento bem visível na zona) e, já no exterior da ala profissional, assistiu a uma agressão por trás a Jorge Jesus. Mais tarde, Laranjeira ouviu parte de uma conversa entre Jorge Jesus, William Carvalho e cinco indivíduos, de onde percebeu a frase “Não era isto que pretendíamos, só vínhamos falar com os jogadores”. Por fim, o técnico reparou em dois carros que estariam a tirar fotografias e a fazer vídeos às viaturas dos elementos do Sporting que se encontravam no parque do AKI que serviu de estacionamento para quem ia prestar o seu testemunho, tendo confrontado um deles.

À tarde, João Palhinha falará a partir de Braga por videoconferência. O médio, que por uma questão numérica estava no balneário ao pé de Fredy Montero, revelou no primeiro depoimento à GNR do Montijo que consegue reconhecer o indivíduo que agrediu o colombiano com duas estaladas na cara – aliás, o próprio avançado disse quando testemunhou que se não fosse Palhinha, que o conseguiu proteger, teria sido mais agredido.