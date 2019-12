A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) inaugura esta segunda-feira um novo edifício onde vai funcionar também o Centro Académico Clínico de Lisboa, do qual se esperam “novas terapêuticas e tecnologias inovadoras no combate às doenças cardiovasculares”.

“O Centro Académico Clínico de Lisboa será dedicado ao desenvolvimento de atividades de investigação, valorização e transferência tecnológica no qual investigadores, estudantes e potenciais parceiros do tecido empresarial podem criar projetos que resultem em novas terapêuticas e tecnologias inovadoras no combate às doenças cardiovasculares”, segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

De acordo com a mesma nota, a FMUL terá ainda “um Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar, que será o primeiro centro de referência internacional científico e tecnológico na área da segurança do doente, e um Laboratório de Nutrição”, O ministro que tutela a ciência e o ensino superior, Manuel Heitor, vai marcar presença na inauguração do novo edifício, Reynaldo dos Santos, e estará acompanhado do primeiro-ministro, António Costa, e do reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.

Sobre a unidade de investigação cardiovascular, o MCTES refere ainda que “contará com laboratórios para investigação e desenvolvimento associados a Cultura de Células, Biologia Molecular e Experimentação em pequenos animais, cada um necessitando de equipamentos específicos”.

“Esta nova área irá contribuir para a afirmação nacional e internacional da FMUL, nomeadamente através da captação de alunos estrangeiros e facilitar a integração da FMUL em redes europeias de ensino e investigação na área da saúde, prevenção e reabilitação cardiovascular”, acrescenta a tutela.

Sobre o novo Centro de Simulação Avançada Multidisciplinar, o MCTES acrescenta ainda que “será um dos maiores e melhores da Europa, dado que a sua capacidade tecnológica e as suas áreas permitirão formar e treinar estudantes da FMUL e profissionais de diversas áreas do CHLN, nomeadamente, médicos especialistas, internos, enfermeiros e técnicos de saúde”, mas não só.

“Permitirão desenvolver cursos inovadores de formação por simulação avançada em alta fidelidade em áreas de saúde multidisciplinares, direcionados ainda a alunos externos à FMUL ou a profissionais externos ao CHLN e, ou a investigadores, escolas, bombeiros, proteção civil, forças de segurança, prestadores de cuidados de saúde domiciliares, entre outros, ainda inexistentes, na região e no país”, acrescenta a nota do ministério de Manuel Heitor.

A nota sublinha que Lisboa e toda a zona sul do país não tinham um centro educacional deste tipo e que este “irá, claramente, também contribuir para a competitividade da cidade de Lisboa” e do setor da saúde, com capacidade para atrair “parceiros estratégicos, nacionais e estrangeiros”.

O Laboratório de Nutrição pretende formar equipas multidisciplinares “no âmbito do trabalho clínico, comunitário e de saúde pública e de alimentação coletiva e restauração” e “facilitar a integração da FMUL em redes europeias de ensino e investigação na área da saúde e nutrição”, entre outros objetivos. O nome do novo edifício pretende homenagear o médico português Reynaldo dos Santos, nascido em 1880.

“Licenciado na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (antecessora da FMUL), especializou-se em Cirurgia Geral e Urologia. Participou na fundação da European Society of Cardiovascular Surgery, a qual chegou a presidir, e criou o Centro de Angiografia Reynaldo dos Santos. Destacou-se como um vanguardista, um esteta, tendo dedicado os últimos anos de vida a investigar e a promover a arte portuguesa, nomeadamente no domínio da tapeçaria, arqueologia, pintura e escultura”, recorda o MCTES.