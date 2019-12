O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) vai disponibilizar cerca de 150 milhões de dólares (cerca de 134 milhões de euros) para agricultura em Moçambique.

“A aprovação do montante deveu-se à constatação de uma boa gestão dos fundos até aqui concedidos pelo FIDA”, refere a instituição, citada esta segunda-feira pelo diário “Notícias”.

O fundo considera que a gestão os fundos “tem tido excelentes impactos” no país e, com este novo montante, o apoio será para o “Programa de Cadeia de Valor”, desenvolvido pelo Governo e que prioriza a produção na zona rural. O FIDA iniciou as suas operações em Moçambique em 1983, tendo disponibilizado pelo menos 400 milhões de dólares (359 milhões de euros) em pouco mais de 10 programas, segundo dados oficiais.

O objetivo do investimento do FIDA é dotar os pequenos produtores de tecnologias e recursos de produção, bem como serviços financeiros adequados que garantam sustentabilidade do negócio nas zonas rurais.