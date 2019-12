Mau tempo: ventos fortes e queda de neve fazem desviar voos, cancelar rotas de navios e encerrar estradas na Madeira

Três aviões da easyJet provenientes de Basel (Suíça), de Bristol e Gatwick (Inglaterra) divergiram para a ilha de Tenerife e para o Porto, enquanto uma aeronave da TAP vinda de Lisboa regressou à origem, adiantou fonte aeroportuária.

O arquipélago da Madeira está esta segunda-feira, até ao final do dia, sob avisos meteorológicos amarelo e laranja para vento e agitação marítima.

Segundo uma ronda de contactos feita pela Lusa, a maioria das corporações de bombeiros da região não foi esta segunda-feira chamada para casos de urgência devido ao mau tempo, tendo apenas os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido solicitados para um corte de árvore na Rua Nova da Quinta Deão, no Funchal.

Um andaime na zona de São Martinho, também na maior cidade da Madeira, caiu devido ao vento, mas o incidente não provocou danos pessoais.

O site da Internet do Serviço Regional de Proteção Civil não registava, até às 11h47, qualquer ocorrência. De acordo com o diretor do Observatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Víctor Prior, a rajada mais forte registada até a essa hora foi de 135 quilómetros/hora, no Pico do Areeiro, seguida de outra de 118 quilómetros/hora na Ponta de São Lourenço 118 e de uma de 104 quilómetros/hora na Ponta do Pargo.

Desde domingo, as mais intensas precipitações foram registadas no Pico do Areeiro (90,2 milímetros por metro quadrado), em Santana 37,3 (milímetros/metro quadrado) e Porto Santo (31,5 milímetros/metro quadrado). “Acima dos 1.500 metros a chuva tem caído sob a forma de neve e a temperatura mais baixa verificada foi de -2,1 graus, no Pico do Areeiro”, revelou.