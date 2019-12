Os ministros das Pescas da União Europeia iniciam esta segunda-feira o habitual encontro negocial para decidir as possibilidades de pesca em 2020 e as quotas para os Estados-membros, reunião que continua na terça-feira e poderá prolongar-se pela noite.

Para águas de Portugal, Bruxelas — apoiada em pareceres científicos — propõe uma redução para metade das capturas de carapau, de 20% das de pescada e de 40% de linguado. Os Estados-membros tradicionalmente reveem as propostas da Comissão em alta. Por seu lado, organizações não governamentais na área das pescas alertaram para o risco de incumprimento do objetivo de acabar com a sobrepesca até 2020.