O montante dos novos créditos ao consumo aumentou 13,2% em outubro para 726,9 milhões de euros, o valor mensal mais elevado de sempre, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, face a setembro deste ano o crescimento foi de 14,5%. O montante dos novos créditos ao consumo aumentou em todos os segmentos: 21,3% no crédito pessoal (para 341 milhões de euros), 8,5% nos cartões e descoberto (107 milhões de euros) e 6,3% no automóvel, em outubro face ao mês homólogo.

Em número, os novos créditos ao consumo aumentaram 12,2% para 152.725 contratos, dos quais 11,1% relativos a crédito pessoal, 4,8% automóvel e 14,7% cartões e descoberto.