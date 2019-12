A Ordem dos Nutricionistas acaba de lançar uma petição para decretar o dia 14 de dezembro como o “Dia do Nutricionista”, a iniciativa foi divulgada em comunicado esta segunda-feira, tendo sido apresenta este sábado junto dos membros.

Há um ano foi lançada uma outra petição com o mesmo objetivo. “Apesar de até à data não ter sido possível, a Ordem dos Nutricionistas mantém esta pretensão, ambicionando desta forma distinguir, simultaneamente, a data em que foi criada a Ordem dos Nutricionistas.”

O nutricionista é um profissional de saúde que dirige a sua prática em torno do bem-estar da população. É inestimável o seu valor e função social, pelo que para nós é imprescindível o reconhecimento público do ser valor no nosso país, através da criação deste dia”, salienta Alexandra Bento, Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, reeleita em outubro.