A secção de combate aos crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa desencadeou na manhã desta segunda-feira, 16 de dezembro, uma operação de busca nas casas e empresa de Matthias Schmelz, o empresário da Rainbow Portugal que nos últimos meses tem sido associado a alegadas orgias com menores. Segundo a TVI, as autoridades estão à procura de provas, nomeadamente agendas e ficheiros eletrónicos do empresário.

Existem suspeitas de que Schmelz, alemão que vive em Portugal desde 1993, organizava festas de sexo quase diariamente com raparigas com idades entre os 14 e os 17 anos. A PJ espera encontrar, conta a investigação da TVI, registos vídeo das práticas sexuais com as crianças.

Matthias Schmelz, que estará fora do país, poderá vir a ter que responder pela prática de crimes como o recurso à prostituição de menores — punível até aos três anos de prisão — já que o abuso sexual de crianças, com elevada moldura penal, só se aplica a vítimas até aos 13 anos.

