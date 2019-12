A produção de automóveis em Portugal cresceu 17,8%, entre janeiro e novembro, em termos homólogos, atingindo os 321.622 veículos, de acordo com dados da ACAP — Associação Automóvel de Portugal esta segunda-feira divulgados.

Analisando só o mês de novembro, “foram produzidos em Portugal 31.395 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 23% face ao mês homólogo de 2018”, de acordo com a associação. “Em termos acumulados nos 11 meses de 2019 saíram das fábricas instaladas em Portugal 321.622 veículos, ou seja, mais 17,8% do que em igual período do ano anterior”, lê-se na mesma nota.

A ACAP informou ainda que a informação relativa a este ano “confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,2% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”. A maioria dos veículos produzidos em Portugal é vendida na Europa (97,5%), com a Alemanha (23,5%), França (15,4%), Itália (13,2%) e Espanha (11,0%) no topo dos mercados que mais compram.

Quanto à montagem de veículos automóveis em Portugal, “em novembro foram montados 150 veículos pesados e, em termos acumulados, de janeiro a novembro foram montados 2.770 veículos pesados”, sendo que 92,7% destes foram para exportação.