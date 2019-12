Depois de uma fase de grupos em que Portugal conseguiu apurar três das quatro equipas que tinha na Liga Europa — FC Porto, Sporting e Sp. Braga seguiram em frente, V. Guimarães ficou pelo caminho –, o Benfica juntou-se ao lote nacional na segunda competição europeia ao cair para o terceiro lugar do respetivo grupo da Liga dos Campeões. Esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, as quatro equipas portuguesas conheceram os adversários nos 16 avos de final da Liga Europa.

Entre os clubes portugueses, só mesmo o Sporting é que não beneficiava do estatuto de cabeça-de-série: os leões perderam na Áustria na última jornada, com o LASK, e terminaram a fase de grupos no segundo lugar do grupo. A equipa de Silas acabou por ter um sorteio que ditou um encontro com um dos “brindes” do Pote 1 — os turcos do Basaksehir. O Benfica vai encontrar o Shakhtar Donetsk de Luís Castro, que também caiu da Liga dos Campeões, o FC Porto defronta os alemães do Bayer Leverkusen e o Sp. Braga cruza com os escoceses do Glasgow Rangers (que estavam no grupo dos dragões).

O sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa, que vão decorrer no mês de fevereiro (dias 20 e 27), ditou então as seguintes eliminatórias:

— Wolverhampton-Espanyol

— Sporting-Basaksehir

— Getafe-Ajax

— Bayer Leverkusen-FC Porto

— Copenhaga-Celtic Glasgow

— APOEL-Basileia

— Cluj-Sevilha

— Olympiacos-Arsenal

— AZ Alkmaar-LASK

— Club Brugge-Manchester United

— Ludogorets-Inter Milão

— Eintracht Frankfurt-Salzburgo

— Shakhtar Donetsk-Benfica

— Wolfsburgo-Malmö

— AS Roma-Gent

— Glasgow Rangers-Sp. Braga

