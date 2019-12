Depois de uma fase de grupos que acabou por confirmar a hegemonia das cinco principais ligas (Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha) no futebol europeu, já que todas as equipas apuradas pertencem a esses cinco países, os 16 clubes que garantiram a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões conheceram esta segunda-feira o próximo adversário no sorteio que decorreu em Nyon, na Suíça.

Num sorteio sem equipas portuguesas, depois da queda do Benfica para a Liga Europa, o Real Madrid era o “tubarão” do Pote 2 a evitar pelos cabeças-de série do Pote 1 e acabou por calhar ao Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo, que deve agora olhar com outros olhos para a Liga dos Campeões face à distância para o Liverpool na Premier League. A sorte teórica acabou por sorrir à Juventus e ao Tottenham — logo, a Cristiano Ronaldo e a José Mourinho –, já que os italianos vão defrontar um Lyon desprovido do lesionado Depay e os ingleses vão encontrar um RB Leipzig algo inconstante e pouco experiente na Europa. Mais azar teve João Félix e o Atl. Madrid, que vai jogar com o campeão europeu Liverpool nos oitavos de final.

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que vão decorrer nos meses de fevereiro (dias 18 e 19) e março (10 e 11), ditou então as seguintes eliminatórias:

— Borussia Dortmund-PSG

— Real Madrid-Manchester City

— Atalanta-Valencia

—Atl. Madrid-Liverpool

— Chelsea-Bayern Munique

— Lyon-Juventus

— Tottenham-RB Leipzig

— Nápoles-Barcelona

A distribuição por potes para o sorteio desta segunda-feira, tendo em consideração a classificação das equipas na fase de grupos, era a seguinte: