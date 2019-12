A depressão “Daniel” trouxe o mau tempo à Península Ibérica, que tem agora de se preparar para a chegada da depressão “Elsa”, que está a chegar a Portugal. Toda a costa continental está esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima. As temperaturas baixas vão descer, com Guarda a atingir mínimas de 0 graus Celsius e Bragança de 1 grau, mas há previsões de céu pouco ou parcialmente nublado. As condições adversas devem continuar a agravar-se até quinta-feira, melhorando a partir de sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para este dia estão previstos aguaceiros até ao início da manhã e períodos de chuva fraca a partir

do fim da tarde no litoral oeste e céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir do final da tarde. O alerta para o estado do mar começou às 7h e vai estender-se até ao 12h, com ondas entre os quatro e cinco metros.

O vento soprará de fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste e por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas. A partir da tarde, tornar-se-á moderado a forte no litoral a norte do Cabo Carvoeiro no final do dia. O IPMA prevê ainda para esta terça-feira a queda de neve acima de 800 metros nas regiões Norte e Centro até ao início da manhã e a formação de gelo e geada em especial no interior Norte e Centro.

A situação deverá agravar-se na quarta-feira, com a chegada a depressão Elsa, que terá o seu pico na quinta-feira e trará chuva para todo o país. As temperaturas vão, no entanto, subir ligeiramente, com as temperaturas mínimas a oscilar entre 1 grau (Bragança) e 12 graus (Lisboa, Sines e Sagres) e as máximas entre os 9 (Guarda) e 19 graus (Sagres) na quarta-feira.

Para a semana do Natal, está prevista a melhoria das condições, prevendo-se uma semana estável e sem chuva.