A ex-eurodeputada Ana Gomes acusou a empresária angolana Isabel dos Santos de controlar, “através de um testa de ferro, a Global Media”. Ana Gomes está neste momento a ser ouvida no Juízo Local Cível de Sintra.

Põe toda a gente a limpar-se na Wikipédia. Controla tudo o que sai sobre ela na imprensa. Controla através de um testa de ferro, a global media”, afirmou.

As declarações estão a ser feitas no âmbito do processo apresentado por Isabel dos Santos contra Ana Gomes, por ofensa ao seu bom nome e reputação, na sequência de seis tweets no qual a ex-eurodeputada socialista acusava a empresária angolana de lavagem de dinheiro.

Ana Gomes fez estas acusações depois de questionada pela juíza sobre qual é que era “a sua ideia” quando escreveu os tweets em causa, na sequência da entrevista em que a empresária angolana dizia que tinha “muitas dívidas” e “muito financiamento por pagar”. A antiga eurodeputada disse que considerou ser a sua “obrigação”, depois de ver “uma pessoa como a Isabel dos Santos a armar-se em coitadinha”.

Se é a mulher mais rica de África, para que é que precisa de fazer empréstimos?”, questionou, provocando algumas gargalhadas às pessoas que estavam na sala de audiência.

Ana Gomes explicou também que conhece “os mecanismos de branqueamento” e que estão em causa pessoas que “utilizam” Portugal “para lavar dinheiro, em roubo do povo angolano”.”Não posso compactuar com esta criminalidade, nem com os intermediários que são participantes, coniventes”, disse ainda.

Na queixa de 47 páginas apresentada por Isabel dos Santos e publicada por Ana Gomes no seu site, a filha do ex-presidente de Angola alega que as publicações do Twitter são falsas e “provocam um imediato, sem retorno e incontrolável dano à imagem, honra e bom nome” da empresária e têm um “impacto material nos negócios” de que é acionista.

Numa entrevista à Lusa no início deste mês, Ana Gomes dizia que, ao longo deste julgamento, ia apresentar “todos os elementos” que possui relacionados com as acusações que fez — e que mantém. “Eu mantenho tudo aquilo que disse. E disse que tenho fornecido a várias instâncias, europeias e nacionais, muita informação que deveria levar a questionar a idoneidade da senhora dona Isabel dos Santos”, afirmou na entrevista.

“Lava que se farta”. Como a polémica começou no Twitter

A polémica, que agora chega a tribunal, começou com um tweet publicado por Ana Gomes, no dia 14 de outubro deste ano: “Isabel dos Santos endivida-se muito porque, ao liquidar dívidas, ‘lava’ que se farta! E os bancos querem ser ressarcidos, só em teoria cumprem a AMLD [a diretiva europeia de combate à lavagem de dinheiro]. E o Banco de Portugal não quer ver”.

Com esta publicação, a antiga eurodeputada reagia a uma entrevista de Isabel dos Santos à agência Lusa — publicada horas antes e partilhada inclusive junto com o controverso tweet —, onde a empresária angolana revelava que trabalhava com vários bancos e tinha “muitas dívidas” e “muito financiamento por pagar”. “As taxas de juros são elevadas, nem sempre é fácil também ter essa sustentabilidade do negócio, para conseguir enfrentar toda a parte financeira dos negócios, mas também boas equipas e trabalhamos para isso”, dizia.

Isabel dos Santos endivida-se mto porque, ao liquidar as dívidas, “lava” q se farta! E bancos querem ser ressarcidos, só em teoria cumprem #AMLD, de facto não querem saber a origem do dinheiro…E ⁦@bancodeportugal⁩ não quer ver… #Angola #Portugal https://t.co/pgThpzeRvN — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) October 14, 2019

Só que, depois deste tweet, veio mais outro, minutos mais tarde. Neste, Ana Gomes acusava Isabel dos Santos de usar o branco Eurobic para fazer circular o dinheiro: “Que jeito dá à PEPíssima acionista Isabel dos Santos o Eurobic! Está na rede swift e na Zona Euro, passa por lá para liquidar dívidas junto de outros bancos. Sem due diligences pois já circulou por banco da zona Euro”, escreveu referindo-se à empresária angolana como uma Pessoa Politicamente Exposta [PEP], ou seja, uma pessoa que teve, nos últimos meses, funções públicas de relevância.

Que jeito dá à PEPíssima accionista Isabel dos Santos o @banco_eurobic! Está na rede swift e na Zona Euro,???? passa por lá p/ liquidar dívidas jto de outros bancos. Sem “due diligences” pois já circulou por banco da zona Euro. @bancodeportugal e @ecb assobiam para ar! Angola #amld https://t.co/fi4k49nrMs — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) October 14, 2019

No dia seguinte, veio ainda um terceiro e um quarto tweet. Num, lia-se: “Há aí quem me acuse de não comunicar às autoridades as razões/provas por que reitero que Isabel dos Santos branqueia capitais de Angola através da banca em Portugal. Enganam. Estou farta de o fazer, em documentos que publiquei. Só não vê quem não quer”. Noutro, lia-se: “Como se vê por esta resposta à minha carta, o Banco de Portugal vale-se do “segredo da supervisão bancária” para fechar os olhos, não ver o que é evidente e deixar tudo como a tes relativamente a investimentos de Isabel dos Santos”.

A 16 de outubro, Ana Gomes voltou ao Twitter insistiu que Isabel dos Santos “branqueia capitais desviados de Angola através de bancos como o Eurobic e outros investimentos em Portugal”. No dia seguinte, novo tweet: “Alguns dos bancos de que [Isabel dos Santos] é dona e/ou alguns dos 15 bancos com que trabalha” a Enga. Isabel dos Santos e outros expoentes da cleptocracia angolana, maila sua criadagem em #Portugal? #