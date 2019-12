As Finanças já tinha esclarecido a troca nos quadros usados no Orçamento do Estado para 2020, que motivou a substituição do documento, depois de muitas confusão. À noite, em entrevista à TVI, o titular da pasta, Mário Centeno, adotou uma postura mais humilde e até pediu desculpa aos portugueses.

“Houve um quadro, esse em particular, que não foi atualizado na versão entregue ontem à noite. E por isso peço desculpa por essa omissão na atualização desse quadro”, disse Mário Centeno ao ser questionado pelo quadro da carga fiscal.

O caso começou nesta manhã de terça-feira, quando o Observador noticiou que o quadro do relatório do Orçamento do Estado que refere a Conta das Administrações Públicas – e que mostrava um aumento da carga fiscal de 25,0% do PIB em impostos (excluindo contribuições sociais) para 25,2% do PIB – continha “uma gralha” neste indicador. A palavra “gralha” foi a usada por fonte oficial do Ministério das Finanças ao Observador.

Depois de admitir que o documento continha bastantes erros e que iria ser substituído, o ministério das Finanças acabou por explicar a troca de números na tabela da carga fiscal estimada para 2019 e 2020: afinal era toda a tabela da Conta das Administrações Públicas que estava errada.

Em ambas as versões do documento, o texto que surge abaixo do quadro condiz com todos os números da nova versão, pelo que o Governo não corrigiu gralhas da primeira para a segunda versão. Apenas tinha carregado mal a tabela. Mas isso levanta outra questão. Na verdade, a tabela correta – que consta da nova versão do OE – aponta para uma carga fiscal maior: de 35,1% do PIB em 2020. Os mesmos 25,1% de receitas fiscais (igual a 2019) e 10% de contribuições sociais efetivas, mais 0,2 pontos percentuais do que em 2019.

Na entrevista à TVI, tal como tem vindo a fazer, Mário Centeno defendeu a sua ideia de que a carga fiscal diz respeito apenas à parte fiscal (aos impostos), deixando de lado as contribuições sociais (Segurança Social). Mas também deu uma explicação para as diferenças da receita fiscal entre as duas tabelas.

“Há uma revisão em alta dos impostos (na estimativa de 2019) porque o comportamento da receita fiscal em novembro teve um comportamento muito melhor do que nos últimos meses. São muito bons indicadores para a economia portuguesa, no que diz respeito à receita do IVA e do IRS”, disse o ministro.

Já a coluna para as receitas fiscais 2020, explicou, não contava ainda com o impacto das medidas relativas a impostos agora incluídos no OE, como uma dedução adicional no IRS para os segundos filhos, um incentivo aos jovens que iniciem a carreira contributiva ou reduções de IRC para pequenas empresas.

Centeno foi questionado sobre as pressões que a oposição vai colocar na fase de negociação do OE, mas quando questionado sobre se o excedente prevê resistirá, respondeu: Da minha experiência negocial não vejo que esta negociação com a oposição resulte num risco ou algo que possa alterar a trajetória da consolidação das contas públicas. Não vejo que isso esteja em causa e não vejo ninguém que o queira”.

O ministro das Finanças recusou revelar “ao vivo e a cores na televisão” o valor das medidas que estaria disposto a ceder no processo negocia. “Seria um péssimo negociador”, mas deixou recados para aqueles que defendem que se deve “parar um pouco para descansar” na trajetória de redução da dívida pública.

“Aprendemos a duras penas o preço da irresponsabilidade orçamental e de colocar metas que não são alcançáveis.”