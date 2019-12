Artigo em atualização

O julgamento do caso de Alcochete conhecerá esta terça-feira um dos seus primeiros momentos chave, com a audição de Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia, dois dos alvos principais do grupo de indivíduos que invadiu a Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018. Após vários testemunhos que foram contando as agressões aos argentinos no interior do balneário, a dupla sul-americana irá agora prestar depoimento na primeira pessoa, através de videoconferência do Tribunal do Montijo, sobre o que se passou durante e depois do ataque na sequência da derrota na Madeira.

De recordar que, ao longo das últimas sessões que contaram já com declarações de jogadores, técnicos e demais elementos do staff, várias testemunhas disseram que os invasores procuravam em específico os dois argentinos – além dos dois capitães de equipa, Rui Patrício e William Carvalho –, que foram sendo agredidos por três a quatro indivíduos cada. Em paralelo, têm sido também recordados três episódios que antecederam a invasão: a reação mais exaltada de Acuña perante os adeptos após o jogo frente ao Marítimo; o incidente entre a dupla e o antigo líder da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes, no aeroporto da Madeira; e a conversa entre o ex-presidente, Bruno de Carvalho, com Acuña a propósito dos acontecimentos durante e depois desse último encontro do Campeonato.

Antes marcou presença no Tribunal de Monsanto, para aquele que é o 14.º dia do julgamento do caso de Alcochete, Vasco Santos, que na altura diretor de operações e de segurança do Sporting, num arranque que necessitou de um compasso de espera devido a problemas com o sistema de gravação.