O quarterback Drew Brees bateu na segunda-feira o recorde de passes para “touchdwons” na Liga norte-americana de futebol americano (NFL), no triunfo dos New Orleans Saints sobre os Indianapolis Colts, por 34-7.

Brees fez quatro passes decisivos no encontro com os Colts e passou a somar 541, mais dois do que o retirado Peyton Manning, que tinha conseguido 539.

“Foi especial. De certa forma, é uma coisa que faz passar a vida e a carreira à frente dos olhos, porque nunca pensei ter a oportunidade de fazer parte de algo como isso”, referiu o quarterback, que apenas falhou um dos 30 passes que tentou no encontro. Brees, de 40 anos, já tinha os recordes de passes completos (6.792) e de jardas percorridas após passes (72.577).