Estas são as 71 simulações do IRS para o próximo ano. Saiba quanto vai pagar em 2020

O aumento das deduções fiscais para as famílias com crianças pequenas, o impacto nas cargas fiscais nos aumentos salariais e as atualizações dos escalões do IRS. As propostas que constam no Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira na Assembleia da República mexem com as contas do Imposto sobre o Rendimento para Pessoas Singulares (IRS) do próximo ano. E há mudanças estruturais a ter em conta.

O Observador pediu a duas consultoras, a Deloitte Portugal e a PwC Portugal, que analisassem a proposta de Orçamento do Estado para 2020 e simulassem quanto é que cada pessoa em Portugal vai pagar para o ano. Agora, tudo o que tem de fazer é procurar nas contas das duas empresas qual é a situação que melhor se aplica a si e preparar-se desde já para o que deve esperar em 2020.

Aqui em baixo pode analisar a matemática da Deloitte, que estudou 36 casos possíveis.