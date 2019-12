O quadro do relatório do Orçamento do Estado que refere a Conta das Administrações Públicas – e que mostra um aumento do carga fiscal de 25,0% do PIB em impostos (excluindo contribuições sociais) para 25,2% do PIB – contém “uma gralha” neste indicador, admitiu fonte oficial do Ministério das Finanças.

Perante a insistência do ministro Mário Centeno, na conferência de imprensa da manhã desta terça-feira, de que não há um aumento da carga fiscal em 2020, o Observador confrontou o ministério com o quadro 3.2, que indica que as receitas fiscais passaram de 52,79 milhões de euros (25% do PIB) para 54,84 milhões. O quadro mostra, assim, que é o próprio ministério das Finanças a admitir um acréscimo de duas décimas.

As contribuições sociais também aumentam uma décima, pelo que a carga fiscal em Portugal – indica o quadro – cresceu 0,3 pontos percentuais face a 2019.

Fonte oficial das Finanças disse ao Observador que há uma gralha neste quadro, relativa à carga fiscal, mas remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre que tipo de erro e em que número ou percentagem.

Também há gralhas em vários outros pontos do relatório, nomeadamente na parte da Saúde. O relatório indica três números diferentes para o aumento da dotação na Saúde: 926 milhões de euros, 941 milhões e 942 milhões de euros. A mesma fonte das Finanças disse que os 926 milhões estão, desde logo, errados.

A profusão de erros em todo o relatório levou o Governo a decidir substituir o documento. Desconhece-se, por enquanto, quando é que a nova versão vai ser divulgada.

“A carga fiscal não aumenta para o ano, mesmo antes de ser atualizado o valor do PIB”, garantiu Mário Centeno na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento, na manhã desta terça-feira.

“No ano que aí vem, 2020, os impostos diretos sobre as empresas e famílias vão cair mais de cem milhões de euros. Vão cair, não vão subir”, disse Centeno, que critica ainda quem usa a receita contributiva para calcular a “pressão fiscal sobre a economia”.

“O excedente que conseguimos é conseguido por duas vias: com uma gestão rigorosa e uma redução dos impostos diretos que os portugueses pagam. A carga fiscal — e era preciso sermos honestos — tem uma componente de receita contributiva e quando as contribuições sociais pagas aumentam mais do que o PIB (e porque o emprego e os salários crescem mais do que o PIB) não há aumento da pressão fiscal por essa via. Devíamos deixar de usar os indicadores contributivos para medir a pressão fiscal sobre a economia”, salientou o ministro.