A isenção de parte do rendimento da cobrança de IRS para os jovens entre os 18 a 26 anos poderá beneficiar até 160 mil contribuintes. O número foi avançado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, à margem de um debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020, organizado pela Universidade Católica.

António Mendonça Mendes adiantou que esta medida representa uma das prioridades dadas no sentido do alívio do esforço fiscal e que é o reforço da qualificação e a retenção de talento em Portugal. A outra prioridade é a natalidade. A proposta de Orçamento do Estado prevê 30% do rendimento fique isento de IRS para jovens que comecem a trabalhar após um dos ciclos de formação — ou o ensino secundário ou o ensino superior. Os rendimentos do trabalho terão direito a isenções durante três anos: 30% no primeiro ano, 20% no segundo e 10% no terceiro ano.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sublinhou que os impostos diretos vão baixar 100 milhões de euros em 2020, metade desta verba é no IRS, e deixou para 2021 uma nova revisão dos escalões que permita baixar o imposto pago pelos rendimentos mais reduzidos.